Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Verkehrsschild und Leitpfosten beschädigt

Itterbeck (ots)

Am Donnerstag wurde an der Hauptstraße gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten beschädigt. In Höhe einer dortigen Gaststätte kam der bislang unbekannte Verursacher zuvor nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Verkehrseinrichtungen. Anschließend fuhr er in Richtung Uelsen weiter. Möglicherweise dürfte es sich um einen blauen LKW samt Anhänger gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

