POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine

Am Freitag (04.09.) hat sich auf dem Kardinal-Galen-Ring gegen 07.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. An der Ampelkreuzung am Bahnhof stand ein Motorradfahrer auf der Linksabbiegerspur, um in Richtung Arbeitsamt zu fahren. Neben dem Motorradfahrer stand ein Pkw, vermutlich ein schwarzer Citroen Mini-Van, auf der Geradeausspur in Richtung Salzbergener Straße. Als die Ampel Grünlicht zeigte, überholte der Pkw-Fahrer den Motorradfahrer und bog nach links ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer ab und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Fahrer und den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

