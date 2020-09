Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Raubversuch

Emsdetten (ots)

In der Nacht zum Sonntag (06.09.2020), gegen 03.20 Uhr, ist es am Albert-Haverkamp-Weg zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem Raubversuch gekommen. Ein junger Mann bog gegen 03.20 Uhr in Höhe des Getränkemarktes von der Nordwalder Straße nach rechts ab und fuhr über die Mühlenbachbrücke. Im Waldgebiet am Albert-Haverkamp-Weg, kurz vor der Schule, trat plötzlich jemand gegen das Hinterrad des Fahrrades. Als er gerade noch einen Sturz verhindert hatte, stand eine Person vor ihm, zwei weitere kamen aus dem Albert-Haverkamp-Weg. Eine dieser Personen verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Die vor ihm stehende Person schlug ebenfalls auf ihn ein. Den Unbekannten gelang es dann nicht, ihm die getragene Jacke zu entreißen. Die drei Personen rannten in verschiedene Richtungen auf dem Alber-Haverkamp-Weg davon. Zwei trugen eine Schutzmaske. Möglicherweise könnten sie um die 20 Jahre alt gewesen sein. Die Personen schrien alle sehr laut. Keine Person sprach Deutsch. Eine Person könnte rote Schuhe getragen haben. Der 20-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

