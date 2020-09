Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigung

Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Samstag (05.09.2020) sind im Stadtpark einige Beschädigungen angerichtet worden. Unbekannte Personen hatten sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.00 Uhr, und Samstagmorgen in der Sitzecke am Nebeneingang zur Piusstraße aufgehalten. Sie nahmen einen Mülleimer und zündeten den Inhalt offenbar an. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung zerbrach der Beton-Behälter. Teile des Mülls verteilten die Unbekannten zudem in der Sitzecke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

