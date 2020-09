Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Motorrad gefunden

Am Dienstag (18.08.2020) wurde auf der Rahestraße, im Wendehammer, ein Motorrad, Kawasaki Z750, grün, aufgefunden. An diesem Krad war ein offensichtlich gefälschtes amtliches Kennzeichen angebracht. Das grüne Krad weist einen auffälligen goldfarbenen Lenker auf. Ebenso markant sind zwei unterschiedliche Brems- und Kupplungshebel. Die Ermittlungen zum Halter dauern an. Derzeit kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass das Krad möglicherweise entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lengerich unter 05481-9337-4515 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

