POL-ST: Rheine, Einbruchsdelikte gemeldet

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (03.09.2020), 18.30 Uhr und Freitagmorgen (04.09.2020), 08.35 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Frisörsalon an der Osnabrücker Straße, in der Nähe des Friedrich-Ebert-Ringes, eingestiegen. In dem Salon gingen sie zur Theke und öffneten eine Kasse, aus der sie Bargeld entwendeten. An der aufgebrochenen Eingangstür waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. An der Emsstraße wollten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (04.09.2020), nach Mitternacht, in eine Gaststätte einbrechen. An dem Lokal machten sie sich an der Eingangstür zu schaffen. Die gut gesicherte Tür hielt aber jeglichen Versuchen stand. Die Einbrecher blieben draußen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

