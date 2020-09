Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Emsdetten (ots)

In Sinningen hat sich am Donnerstagnachmittag (03.09.2020) ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Emsdettener mit einem Taxi auf der Sinninger Straße in Richtung Emsdetten. Als er in Höhe der Fußgängerampel Kettelerstraße verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr ein nachfolgender Klein-LKW, der von einem 53-jährigen Rheinenser gefahren wurde, auf den VW Caddy auf. Der Emsdettener wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Münsteraner Uni-Klinikum. Der 53-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf circa 8.500 Euro geschätzt.

