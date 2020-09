Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Sachbeschädigung

Hörstel (ots)

Am Mittwochmorgen (02.09.2020) ist die Polizei zum Soccerfeld auf dem Schulgelände an der Ibbenbürener Straße gerufen worden. Auf dem frei zugänglichen Kunstrasenplatz, der für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen ist, hatten sich dem Anschein nach Jugendliche aufgehalten und dort Unrat hinterlassen und einige Schäden angerichtet. Auf dem Platz lagen neben Müll auch Zigarettenkippen. Da sie zudem einige Chipstüten anzündeten, ist eine etwa 15 cm große Beschädigung in der Fläche des Kunstrasens entstanden. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Personen vor, die sich dort aufgehalten haben. Sie müssen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, dort gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell