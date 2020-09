Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag

Ladbergen (ots)

Auf der Straße "Am Kanal" ist am Mittwochnachmittag (02.09.2020) eine Fahrradfahrerin von einem LKW erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr wollte ein 46-jähriger LKW-Fahrer ein Firmengelände verlassen und nach links auf die Kreisstraße in Richtung Brochterbeck fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 55-jährigen Fahrradfahrerin aus Münster, die auf der Kreisstraße in Richtung Ladbergen unterwegs war. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Münsteraner Uni-Klinikum gebracht, wo sie stationär verblieb. An dem LKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden, die jeweils auf eine dreistellige Eurosumme geschätzt werden.

