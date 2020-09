Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall/Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Montag (31.08.2020), gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Straße "An der Martinischule", im Bereich der Barkenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Frau aus Greven ging auf dem Gehweg, in Höhe der Martinischule in Richtung Rathausstraße. Hier kam es nach ersten Angaben zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, der die Straße "An der Martinischule" in Richtung Rathausstraße befuhr. Bei dem Radfahrer soll es ich um einen circa 11 Jahre alten, leicht untersetzten Jungen gehandelt haben. Nachdem sich der Junge mit der Frau unterhalten hatte, fuhr er mit seinem Fahrrad vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau auf den Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum beteiligten Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell