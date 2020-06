Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Bruchstraße, Verkehrsunfall - drei Personen schwer verletzt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am So., 28.06.20, befuhr ein 23jähriger Coesfelder mit seinem Pkw gegen 04:50 Uhr die Bruchstraße in Lette. Als er links in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer und seine zwei Mitinsassen, 24 und 25 Jahre alte Coesfelder, wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mittels RTW umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

