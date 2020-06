Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Eichenkamp, Brand in einer Werkshalle

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 26.06.20, erhielt die Polizei gegen 22:10 Uhr Kenntnis von einem Brand in einer Werkshalle auf dem Eichenkamp in Rosendahl-Osterwick.

Bei Eintreffen der Beamten waren bereits zwei Löschzüge aus Osterwick und Holtwick zugegen. Sie begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten an einer Maschine im Gebäudeinnern.

Es entstand Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden kann.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

