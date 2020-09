Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, PKW aufgebrochen

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (02.09.2020), in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 12.45 Uhr, an der Bahnhofstraße einen PKW aufgebrochen. Die Diebe schlugen die hintere linke Seitenscheibe des blauen Skodas ein. Es wurde eine Arzttasche mit diversen Gegenständen entwendet, überwiegend medizinischen Messegräten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

