POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 8. April 2020:

Dettum: Motorradfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Dienstag, 07.04.2020, gegen 12:15 Uhr

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet am Dienstagmittag eine 27-jährige Motorrad-fahrerin mit ihrem Motorrad auf den Bordstein der Wolfenbütteler Straße in Dettum. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einer Straßenlaterne und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Die Motorradfahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Schöppenstedt: zwei leicht verletzte Autofahrerinnen nach Unfall

Dienstag, 07.04.2020, gegen 11:50 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich in Schöppenstedt, Neue Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 37-jährige Fahrerin von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 68-jährigen Fahrerin, welche auf der Neuen Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 15000 Euro geschätzt.

Evessen: Auffahrunfall, ein leicht verletzter Autofahrer

Dienstag, 07.04.2020, gegen 17:05 Uhr Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Dienstagnachmittag der 21-jährige Fahrer eines Traktors auf der Strecke zwischen Neuerkerode und Evessen einen vor einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel haltenden PKW und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der PKW noch gegen die Ampelanlage geschoben. Der 31-jährige PKW Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen und an der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt im Fall einer Straßenverkehrsgefährdung, welche sich bereits am 11.02.2020, gegen 13:45 Uhr, in Wolfenbüttel, Lindener Straße, vor dem Polizeidienstgebäude, zugetragen haben soll. Demnach beabsichtigte ein Fußgänger die Fahrbahn an der dortigen Ampelanlage bei Grünlicht zu überqueren. Hierbei habe ein Bus das Rotlicht der Ampel missachtet. Der Fußgänger habe nur durch Glück einen Unfall verhindern können, während der Bus seinem Weg in Richtung Halberstädter Straße fortgesetzt habe. An der Ampel hätten drei weitere Personen, zwei Frauen und ein Mann, den Vorfall möglicherweise beobachtet. Diese Zeugen und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen. Bei dem Bus soll es sich um ein beiges Fahrzeug mit WOB- Kennzeichen gehandelt haben.

