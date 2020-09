Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruchsversuch

Ochtrup (ots)

Die Polizei hat nach einem versuchten Einbruch in ein Geschäftsgebäude an der Laurenzstraße die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Dienstagmittag, 13.30 Uhr und Mittwochvormittag (02.09.2020), 11.00 Uhr, haben unbekannte Personen versucht, eine Tür an der Rückseite des EDEKA-Marktes aufzubrechen. Zudem machten sie sich an einem Vordach des Haupteinganges zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

