Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall am Dienstag

Steinfurt (ots)

Am Dienstagabend (01.09.2020), um 19.25 Uhr, erhielt die Polizei eine Unfallmeldung vom Bentheimer Weg. An der Kreuzung Timmerkamp waren zwei PKW kollidiert. Bei dem Unfall wurden die beiden beteiligten Autofahrerinnen verletzt. Die Frauen wurden vorsorglich mit Rettungswagen ins Hospital in Borghorst gebracht, welches sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Eine 19-jährige Fahrerin aus Metelen befuhr mit ihrem PKW den Bentheimer Weg, von der Ochtruper Straße kommend, in Richtung Seller Weg. An der Kreuzung mit dem Timmerkamp kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen einer 55-jährigen Steinfurterin, die in Richtung Bentheimer Weg weiter fahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf etwa 20.000 Euro geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell