POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Samstag (29.08.) ereignete sich in Ibbenbüren gegen 13.45 Uhr ein Unfall mit einem gestürzten Fahrradfahrer. Der Mann fuhr auf der Osnabrücker Straße auf dem Radweg in Richtung Ibbenbüren. Hinter ihm fuhr ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in in einem weißen Pkw Kombi und hupte mehrfach. Daraufhin drehte der Radfahrer sich um. Beim wieder zurückdrehen wehte seine Mütze vom Kopf. Dabei machte der Radfahrer einen Schlenker und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht am Handgelenk. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Der Pkw fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit weiter. Zeugen, die etwas zum Unfall sagen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

