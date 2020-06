Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hund aus Tierheim gestohlen - Polizei fragt: Wo ist Bobby?

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

>Butzbach: Hund aus Tierheim gestohlen - Polizei fragt: Wo ist Bobby?

Aus einem Butzbacher Tierheim entwendeten bislang unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einen dunkelgrauen Staffordshire Bullterrier. Das Tier hört auf den Namen "Bobby". Der Rüde befand sich in diesem Zeitraum in einem öffentlich zugänglichen Bereich des Heimes.

Auffällig ist das rote Lederhalsband mit weißen Kreuzen, welches der schweizer Flagge ähnelt.

Die Butzbacher Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls und fragt nach Hinweisen zum Verbleib des Tieres. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06033/70430 zu melden.

Information für die Medien: Ein Foto des Hundes gehört zur Meldung

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell