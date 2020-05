POL-KA: (KA) Walzbachtal - Unbekannter Pkw-Fahrer verursachte Unfall und fuhr davon

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Sonntagmittag auf der Landesstraße 571 einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend weiter. Eine 32-Jährige war gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Bundesstraße 293 unterwegs. In Höhe Wössingen kam ihr nach einer Linkskurve ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Beim Ausweichmanöver geriet sie mit ihrem Pkw auf die dortige Mittelinsel. Hierbei wurde der Pkw beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen des Verkehrsunfalls, oder Personen die Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

