Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am heutigen Donnerstag gegen 08 Uhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung K 5540 / Stettener Straße auf den Peugeot einer 32-Jährigen auf, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Aufprall blieben zwar beide Autofahrer unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden am BMW ein Schaden von rund 20.000 Euro.

