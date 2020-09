Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizeiwache muss im Erdgeschoss saniert werden

Rheine (ots)

Im Gebäude der Polizeiwache in Rheine ist ein Wasserschaden zu beklagen. Eine große Anzahl an Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind, aufgrund daraus entstandener Folgen, für den Dienst nicht mehr zu nutzen. Gemeinsam mit dem Vermieter des Gebäudes, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, und der Stadt Rheine wird zur Zeit nach Lösungen gesucht. Die Polizeiwache an der Hansaallee ist Anlaufpunkt für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheine. Termine, Anzeigenerstattungen, Fahrradregistrierungen sind hier weiterhin möglich. Zu den anstehenden Maßnahmen am Standort Rheine wird zeitnah von hier aus berichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell