Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Körperverletzung

Nordwalde (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.09.2020) ist die Polizei zu einem Einkaufsmarkt an der Felix-Fraling-Straße gerufen worden. Angestellte hielten dort einen Mann fest, der in den Geschäftsräumen unangenehm aufgefallen war. Ein Angestellter hatte gegen 13.50 Uhr gesehen, dass der 31-Jährige in der Getränkeabteilung eine Flasche an sich nahm. Da er den Eindruck hatte, dass er diese einstecken würde, ging er auf ihn zu. Der Mann kam mit der Flasche auf ihn zu und schlug ihn damit. Das Opfer wehrte den Schlag mit dem Arm ab, wobei es leicht verletzt wurde. Eine hinzueilende Mitarbeiterin beleidigte der Mann mit gröbsten Ausdrücken. Schließlich wandte er sich ab und ging mit einem Einkaufswagen weiter, als ob nichts gewesen wäre. Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet.

