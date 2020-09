Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, versuchter Fahrzeugaufbruch

Ibbenbüren (ots)

Nach einem versuchten Fahrzeugaufbruch in Laggenbeck hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (04.09.2020) sind unbekannte Täter zu einem weißen Ford-Transit gegangen, der am Eisenhansweg abgestellt worden war. Mit einem Werkzeug versuchten sie vergeblich, die Schiebetür des Fahrzeugs zu knacken. Die Unbekannten gelangten aber nicht in den Innenraum. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315.

