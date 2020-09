Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (03.09.) kam es in Rheine gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf der Lindenstraße kollidierte ein Fahrradfahrer auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rad- und Fußweg mit einer entgegenkommenden Fußgängerin. Der Radfahrer befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Die Fußgängerin war durch die Nutzung ihres Mobiltelefons abgelenkt und lief dem Radfahrer vor das Fahrrad. Infolge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Austausch der Personalien wurde durch die Fußgängerin abgelehnt. Bei der Fußgängerin soll es sich um eine Schülerin handeln, ca. 17-18 Jahre alt, 165 cm groß, normale Statur, schulterlanges schwarzes Haar, Mittelscheitel. Sie trug ein weißes Sweatshirt und eine dunkle Hose sowie Turnschuhe. Ihr Handy hatte eine goldfarbene Hülle. Die Fußgängerin war in Begleitung von zwei weiteren Schülern. Eine später hinzukommende männliche Person habe die Fußgängerin bekräftigt nichts zu sagen und weiterzugehen. Unfallzeugen oder Personen die Hinweise zur am Unfall beteiligten Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

