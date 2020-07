Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Sirenen Alarm in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend, den 29.06.2020 wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 22:51 Uhr in die Mühlenstraße alarmiert. Hier sollte nach Rückmeldung der Kreisleitstelle des Ennepe Ruhr Kreises eine Industriehalle im Vollbrand stehen. Da sich mehrere Anrufer meldeten, die dort einen Brand gesehen haben wollen wurde Sirenen Alarm gegeben und die gesamte Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Als jedoch die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich um eine böswillige Alarmierung handelt. Auch eine Erkundung der Umgebung brachte keine weitere Erkenntnisse und alle eingesetzten Kräfte konnten wieder Ihre Standort anfahren und den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Sascha Grüggelsberg

Telefon: 02332/3600

E-Mail: sascha.grueggelsberg@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell