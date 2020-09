Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstag (03.09.) hat es auf der Emsdettener Straße einen Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin gegeben. Die 11-Jährige fuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Neuenkirchen. Dort kam ihr ein weißer Pkw aus Richtung Neuenkirchen kommend entgegen. Die Fahrerin bog mit ihrem Fahrzeug nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die stark abbremsen musste und dabei zu Fall kam. Die Pkw-Fahrerin stieg kurz aus und erkundigte sich nach dem Befinden der 11-Jährigen. Anschließend setzte sie die Fahrt fort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Die Pkw-Fahrerin war etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank und hatte braune Haare mit einem Zopf. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

