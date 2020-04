Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Cronenberg (ots)

Bei der Kollision seines Motorrades mit einer Schutzplanke ist der 27-jährige Biker leicht verletzt worden. Der junge Mann war am Sonntagnachmittag zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern von Cronenberg über die K 39 in Richtung Lauterecken gefahren. In einer Linkskurve kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Anprall gegen die Planke an der Schulter. Der 27-Jährige wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Das nur geringfügig beschädigte Krad verlor Betriebsstoffe, weshalb die Straßenmeisterei die Straße reinigen musste. |pilek-AH

