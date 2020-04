Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwelbrand in Wohngebäude

Grumbach (ots)

In der Nacht zum Montag ist um 01:00 Uhr die Feuerwehr zu einem Schwelbrand in die Straße "In der Hohl" ausgerückt. Die im Gebäude befindlichen jungen Eltern konnten mit ihrem Kleinkind das Haus rechtzeitig verlassen. Sie wurden zwecks medizinischer Maßnahmen, mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation, ins Krankenhaus gebracht. Der Schwelbrand wurde nach derzeitigen Kenntnissen in der Küche durch ein Elektrogerät entfacht. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, jedoch wurde das komplette Anwesen durch eine erhebliche Menge an Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwilligen Feuerwehren Lauterecken, Grumbach, Herren-Sulzbach und Kappeln waren mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz. |pilek-AH

