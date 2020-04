Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW brennt komplett aus - noch keine Hinweise auf Eigentümer

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht zum Montag meldet der Sicherheitsdienst des US-Depot Miesau einen brennenden PKW in der Nähe der Außengrenze des Depots zu Schönenberg-Kübelberg hin. Der PKW stand neben einem Feldweg auf einer Grünfläche und brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte bis auf das Grundgerüst ab. Eine Identifizierung des Fahrzeugs und damit auch eine Zuordnung zum rechtmäßigen Eigentümer konnte bislang noch nicht erfolgen. Dies erhofft sich die Polizei bei der noch ausstehenden Spurensuche am abgekühlten Autowrack. Derzeit wird von einer bewusst herbeigeführten Inbrandsetzung ausgegangen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter der Tel.-Nr.: 06381-919-0 oder an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter der Tel.-Nr.: 06373-822-0. |pikus

