Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Langweiler (Kreis Kusel) (ots)

An zwei verschiedenen Örtlichkeiten wurden der Polizei Lauterecken am Samstagmorgen Ablagerungen von Abfall gemeldet. Die Fundstellen des Unrats befanden sich an zwei Feldwegen in der Gemarkung Langweiler, welche zur B270 verlaufen. Es wurden jeweils mehrere Müllsäcke mit Haushaltsmüll und diverse Bilderrahmen hinterlassen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei den beiden Ablagerungen um den gleichen Verursacher handelt. Der Zeitraum kann vom Mitteiler von Donnerstagnachmittag auf Freitagnachmittag eingeschränkt werden. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 9110 um Zeugenhinweise, die zu den jeweiligen Verursachern der Verunreinigungen führen könnten.|pilek

