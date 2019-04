Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190425.2 Schlotfeld: Bei Unglück schwer verletzt

Schlotfeld (ots)

Dienstagnachmittag ist ein Mann in Schlotfeld beim Verbinden eines Zugfahrzeugs mit einem Anhänger zwischen die Fahrzeuge geraten. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Um 17.30 Uhr stellte der 45-Jährige seinen Kastenwagen auf einem stark abschüssigen Sandstreifen neben der Fahrbahn der Dorfstraße vor einen Anhänger, um diesen anzukoppeln. Während dieses Vorgangs rollte der Mercedes aufgrund mangelnder Sicherung zurück, stieß gegen den Anhänger, schleuderte diesen herum und prallte schließlich gegen einen Betonring. Der aus dem Kreis Steinburg Stammende geriet dabei zwischen die Fahrzeuge und erlitt am Becken und am Oberschenkel erhebliche Verletzungen. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Klinikum.

An den Fahrzeugen dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa zweitausend Euro entstanden sein, der bepflanzte Betonring brach.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell