Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190425.1 Heide: Einbruch in Schützenheim

Heide (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Schützenvereinsheim gekommen. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an und machten nur geringe Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte nach zahlreichen erfolglosen Hebelversuchen durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu dem Objekt in der Süderholmer Straße. Sie entwendeten aus dem Inneren eine Kamera und ein Notebook sowie eine geringe Menge Alkohol. Der Wert des Diebesguts dürfte bei rund 350 Euro liegen, während die Höhe des angerichteten Sachschadens sich auf mehr als zweitausend Euro beläuft.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt nicht - Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

