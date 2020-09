Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brandstiftung - Nachtrag Brandzeit ist 04.47 Uhr

Greven (ots)

Zeugen gesucht Eine Zeugin hat am frühen Montagmorgen (07.09.2020) an der Straße Am Hallenbad ein Feuer bemerkt. Gegen 04.47 Uhr sah sie aus einem Altkleidercontainer Rauch aufsteigen. Sofort meldete sie den Brand der Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Der Container und der Inhalt wurden durch das Feuer stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es zurzeit nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven 02571/928-4455.

