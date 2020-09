Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeuge aufgebrochen

Rheine (ots)

Nach drei PKW-Aufbrüchen, die in der Nacht zu Sonntag und zu Montag verübt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, zertrümmerten unbekannte Täter an der Willy-Brandt-Straße eine Fahrzeugscheibe. Aus dem Mercedes stahlen sie eine Handtasche. In der Nacht zum Montag (07.09.2020) schlugen Diebe an der Bühnertstraße und an der Bergstraße jeweils eine Scheibe an geparkten Autos ein. Aus einem BMW an der Bühnertstraße stahlen sie eine Tasche, in der sich persönliche Papiere und Bargeld befanden. An der Bergstraße stahlen sie aus einem Mercedes ein Portmonee. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell