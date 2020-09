Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Fahrzeug aufgebrochen

Mettingen (ots)

Am Höveringhausener Kirchweg waren in der Nacht zum Freitag (04.09.2020) Diebe unterwegs. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend (03.09.2020), 18.00 Uhr, und Freitagmorgen (04.09.2020), 07.00 Uhr, Zugang zu einem weißen Ford Ducato. Von der Ladefläche entwendeten sie Werkzeugmaschinen, überwiegend der Marke Makita, im Wert von etwa 3.000 Euro. An der aufgebrochenen Hecktür ist ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

