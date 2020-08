Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: E-Bike aus Garage entwendet

Saarburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 17.08.2020, 17.30 Uhr und Mittwoch, dem 19.08.2020, 06.50 Uhr wurde in der Saarstraße in Saarburg-Niederleuken ein neuwertiges E Bike aus einer Garage entwendet. Es handelt sich um ein auffälliges E Bike zum Zusammenklappen (sog. "Klapprad" )der Marke Ancheer, Farbe: weiß. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0.

