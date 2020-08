Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Grundschule Wincheringen, Zeugen gesucht

Saarburg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 14. auf Samstag, 15.08.20, zwischen 19:30h und 10:30h in die Grundschule in Wincheringen ein.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Entwendet wurden mehrere Elektronikgeräte.

Hinweise bitte an die Polizei Saarburg, Tel.: 06581/9155-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

KHK Armin Wagner

06581 9155-34

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell