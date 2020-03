Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frauen prügeln sich vor Disco

Menden (ots)

Am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr kam es vor einer Diskothek an der Marktstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Frauen. Hierbei schlug eine 23-jährige Balverin einer 32-jährigen Letmatherin mit der Faust ins Gesicht. Die ältere der beiden wurde durch den Faustschlag verletzt. Die Motivlage des handfesten Streits ist bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (Tel.: 02373 - 9099-0) in Verbindung zu setzen.

