Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl angezeigt

Mann schlägt Frau

Einbruch in Firma

Werdohl (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 1.25 Uhr gerieten eine Frau und ein Mann im Rahmen eines Streites auf der Stettiner Straße aneinander. Zunächst schlug der 35-jährige Werdohler seine 33-jährige Kontrahentin, um sie im Anschluss zu würgen. Der Tatverdächtige flüchtete vor Eintreffen der Polizei, die geschädigte Werdohlerin musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Was Ursache für die Auseinandersetzung ist, müssen die Ermittlungen ergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Werdohl in Verbindung zu setzen.

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 22.10 Uhr, stellten Geschädigte fest, dass Täter in der Zeit von 18.30 bis 22.10 Uhr in ihr Haus an der Stettiner Straße eingebrochen waren. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten die Behältnisse. Die Einbrecher nahmen Bargeld mit und hinterließen Sachschaden.

Am Bärenstein brachen unbekannte Täter Samstag in eine Firma ein, indem sie die Elemente eines dortigen Rolltores aufhebelten. Nach zeitgleicher Alarmauslösung (17:30 Uhr) nahmen die Täter von ihrem Vorhaben Abstand und flüchteten ohne Beute. Es entstand Sachschaden.

Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr wurde eine 73-jährige Werdohlerin Opfer eines Diebstahls. Die Geschädigte war mit Einkäufen im Bereich Fritz-Thomee-Platz beschäftigt, als sie gegen 10.30 Uhr den Diebstahl ihrer Portemonnaies feststellte. Unbekannte Diebe hatten dieses aus ihrer Einkaufstasche gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

