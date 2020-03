Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Schrebergärten

Hochsitz beschädigt

Plettenberg (ots)

An der Sundheller Straße versuchten unbekannte Einbrecher innerhalb der letzten drei Wochen in ein dortiges Haus einzubrechen. Hebelspuren an mehreren Fenstern waren sichtbar. Die Täter scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden.

Am frühen Morgen des gestrigen Sonntags brachen unbekannte Täter in zwei Holzhütten eines Schrebergartens an der Hestenbergstraße ein. Die Täter beschädigten diverses Gegenstände und Mobiliar und flüchteten bislang unerkannt.

An der Hochstraße suchten Unholde in der Nacht zum Sonntag einen verschlossenen Hochsitz auf. Die Unbekannten beschädigten nicht nur die Tür und einen Fensterverschlag, sondern sie ließen ihre Wut auch noch an einem dortigen Stuhl aus und beschädigten diesen. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell