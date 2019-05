Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wilhelmstraße/ Radfahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 71-jährige Lüdinghauserin ist am Sonntagabend (5. Mai) gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Wilhelmstraße/Hermannstraße in Lüdinghausen schwer verletzt worden. Die 71-Jährige war auf ihrem Fahrrad unterwegs, stieß mit einem 19-jähriger Radfahrer aus Lüdinghausen zusammen und stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

