Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Valve - Lidl-Supermarkt, Diebstahl eines Smartphone

Coesfeld (ots)

Am 03.05.2019, in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr, wurde einem 35-jährigem Olfener, im benannten Lidl-Supermarkt, in Lüdinghausen, ein Smartphone aus der Hosentasche entwendet. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei, Tel.: 02541-140, in Verbindung zu setzen.

