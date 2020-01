Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebe unterwegs

Landau: 04.01.2020, 13.00 Uhr- 14.50 Uhr (ots)

Am Samstag wurden Landauer Bürger in einem engen Zeitfenster zweimal Opfer von Taschendieben. In einem Geschäft in der Marktstraße stahlen der / die Täter einer 76-jährigen Kundin die Handtasche aus ihrer Umhängetasche. In der Handtasche befanden sich persönliche Papiere und ein zweistelliger Bargeldbetrag. Kurze Zeit später schlug der/ die Taschendiebe in einem Discounter in der Wieslauterstraße erneut zu. Auch hier war das Opfer eine Seniorin im Alter von 72 Jahren. An ihrem Rucksack, den sie während des Einkaufs am Körper trug, wurde der Reißverschluss geöffnet und die darin befindliche Geldbörse mit persönlichen Papieren und unbekanntem Bargeldbetrag entwendet.

