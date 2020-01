Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, dem 04.01.20, gegen 22.45 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie eine Fahrzeugführerin beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz der Sparkasse in Bad Bergzabern gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug gefahren sei. Nachdem die Frau ausgestiegen war und sich die verursachten Schäden angeschaut hätte, sei sie wieder in ihr Fahrzeug eingestiegen und wäre davongefahren. Über das abgelesene Kennzeichen konnte die Fahrzeugführerin, eine 32-jährige Frau, ermittelt werden. Da deutliche Anzeichen für eine Alkoholeinwirkung bei der Fahrerin festzustellen waren, musste diese die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Sicherstellung des Führerscheins wurde ebenfalls ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

