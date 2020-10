Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Sexuelle Belästigung

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine dreiköpfige Gruppe junger Männer hat am Freitag (23.10.2020) gegen 23.30 Uhr eine 23-Jährige und deren 25-jährige Freundin von Bad Cannstatt bis in die Klettpassage mit der Stadtbahn verfolgt. Offensichtlich näherten sie sich den jungen Damen immer wieder körperlich an. In der Klettpassage griff ein 16-Jähriger der 23-Jährigen schließlich an die Brust. Als die Frauen darauf flüchteten, trafen sie auf Polizeibeamte, die den 16-Jährigen festnehmen konnten. Der bereits in ähnlicher Weise aufgetretene 16-Jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme in sein Wohnheim verbracht.

