Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall auf der Industriestraße in Billerbeck am Donnerstag (10.9.20) sucht die Polizei Zeugen und einen Beteiligten. Gegen 8.30 Uhr überquerte ein rund 16-jähriger Jugendlicher auf seinem Fahrrad fahrend den Fußgängerüberweg an der Industriestraße. Zeitgleich befuhr ein 80-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Straße in Fahrtrichtung Coesfeld. Auf dem Überweg kollidierten beide. Der Radfahrer fuhr im Anschluss jedoch weiter. Zur Unfallzeit soll sich mindestens ein Zeuge an der Stelle befunden haben. Die Polizei in Coesfeld bittet den beteiligten Fahrradfahrer und weitere Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

