POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Straßenschild gestohlen - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

08.02.2021, 00:20 Uhr - 08.02.2021, 00:35 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Zeitraum von 00:20 Uhr bis 00:35 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein Straßenschild in der Neustadt gestohlen. An der Ecke Gartenfeldplatz/Frauenlobstraße entwendeten die Diebe im genannten Tatzeitraum das Straßenschild "Gartenfeldplatz". Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

