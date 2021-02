Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autos wegen Wintergefahren kontrolliert

Mainz (ots)

Dienstag, 09.02.2021, 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Am Dienstag wurden zwischen 06:00 und 08:00 Uhr aufgrund des nächtlichen Schneefalles und der deutlichen Minustemperaturen Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Wintergefahren" in den nördlichen Stadtteilen durchgeführt.

Die Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 konnten feststellen, dass die meisten Verkehrsteilnehmer ihrer Pflicht nachgekommen sind und nur vereinzelt Autos mit Schnee auf Scheiben/Dach oder zugefrorenen Scheiben unterwegs waren. In sechs Fällen wurden die Fahrer*innen darauf hingewiesen, ihr Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien.

Die Straßenverkehrsordnung regelt in § 23, dass alle Scheiben und das Dach von Schnee und Eis zu befreien sind. Sogenannte "Gucklöcher" sind nicht erlaubt, weil sie eine Rundumsicht für den Fahrer nicht gewährleisten. Hat ein Fahrer seine Scheiben nicht vom Eis befreit, droht ein Bußgeld in Höhe von 10,- EUR. Liegt Schnee auf dem Dach und behindert durch Wegfliegen die Sicht nachfolgender Verkehrsteilnehmer droht ein Bußgeld in Höhe von 25,-EUR

