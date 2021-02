Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Oberstadt (ots)

09.02.2021, 18:43 Uhr

In den frühen Mittwochabendstunden kam es in der Lorenz-Diehl-Straße in der Mainzer Oberstadt zu einem versuchten Einbruch. Die Bewohner waren circa 1 ½ Stunden außer Haus. Bei ihrer Rückkehr gegen 18:43 Uhr bemerkten sie, dass im Garten des Einfamilienhauses ein Lichtstrahler in eine andere Richtung gedreht wurde. Im rückwärtigen Bereich konnten an einer Tür zudem frische Einbruchsspuren aufgefunden werden. Ins Innere gelangten die bislang unbekannten Täter glücklicherweise nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

