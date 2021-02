Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Versuchter Raub

Mainz-Altstadt (ots)

09.02.2021, 17:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr in der Altstadt zu einem versuchten Raub auf eine 45-Jährige. Der Täter bedrohte die Frau vor einem Supermarkt in der Augustinerstraße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von ihrem Bargeld. Die Geschädigte ergriff sofort die Flucht und konnte dem 41-jährigen Mann entkommen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Räuber wenig später in der Nähe des Tatortes antreffen und festnehmen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

